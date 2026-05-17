Eurovision 2026, chi ha vinto? La classifica finale e la reazione di Sal Da V...

Eurovision 2026, chi ha vinto? La classifica finale e la reazione di Sal Da V...

Ieri sera, sabato 16 maggio 2026, si è svolta la finalissima dell'Eurovision Song Contest a Vienna: ecco come è andata.

Ieri sera, sabato 16 maggio 2026, si è svolta la finale dell’Eurovision Song Contest a Vienna. Ecco chi ha vinto e come si è piazzato Sal Da Vinci.

Eurovision Song Contest 2026: la classifica finale

C’era grande attesa per la finale dell’Eurovision Song Contest 2026, che si è tenuta ieri sera a Vienna. I pronostici davano la Finlandia come super favorita e, invece, ha trionfare è stata Dara per la Bulgaria con il brano “Bangaranga“, già diventato tormentone.

Dara ha ottenuto un punteggio di 516 punti. Inaspettato anche il secondo posto, ovvero Israele con Noam Bettan con il brano “Michelle“, mentre al terzo posto si è piazzata la Romania con Alexandra Capitanescu e la sua “Choke me“. E Sal Da Vinci?

Eurovision 2026, Sal Da Vinci fuori dal podio: la sua reazione

A rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026 c’era Sal Da Vinci, vincitore dell’ultima edizione di Sanremo con il brano “Per sempre sì.” Il cantautore napoletano si è piazzato al quinto posto, esattamente come Lucio Corsi lo scorso anno. Questa la sua reazione a caldo “Porterò per sempre con me il vostro amore.

Grazie.” E’ vero che non ha vinto ma un risultato comunque di tutto rispetto per Sal. Ma ecco la classifica completa con posizione e punti: