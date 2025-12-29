L'incidente è avvenuto stamattina sulla strada che porta alla capitale Lagos, la polizia ha aperto un'inchiesta al fine di stabilire la corretta dinamica del sinistro.

Incidente stradale con gravissime conseguenze avvenuto in Nigeria in un tratto di strada molto pericoloso, tra i feriti dell’impatto anche il pugile britannico Anthony Joshua da pochi giorni tornato a combattere attivamente aprendo a concrete possibilità di un rientro ad alti livelli.

Incidente stradale in Nigeria, morte due persone

L’incidente, secondo quanto riportato da AdnKronos si sarebbe verificato sulla strada Lagos-Ibadan ed avrebbe portato all’uccisione di due persone, queste ultime presenti sul ciglio della strada.

L’impatto del grande suv contro il camion fermo a bordo strada non ha lasciato loro scampo. La polizia locale ha aperto un’inchiesta al fine di comprendere quale possa essere stata la causa scatenante.

Il coinvolgimento di Anthony Joshua

Al volante del suv che ha impattato contro il camion si trovava Anthony Joshua, pugile britannico di 36 anni, ex campione dei pesi massimi.

L’atleta non ha riportato gravi danni fisici, sicuramente aiutato dalle dimensioni del mezzo di cui era al volante che hanno attutito pesantemente l’effetto dello scontro.

Per Joshua il mese di dicembre è culminato con la vittoria nella sfida contro Jake Paul a Miami, conclusasi al sesto round per KO sull’ex youtuber americano. Il successo potrebbe aver aperto di nuove le porte della boxe professionistica a Joshua.