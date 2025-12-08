Travolto e ucciso da un Suv: chi era Stefano Bottari, morto a 27 anni

Venerdì scorso, 5 dicembre 2025, ha perso la vita in un incidente il 27enne Stefano Bottari, investito da un suv Porche nel quartiere Eur a Roma. Ecco chi era il giovane.

Roma, investito e ucciso da un Suv: addio a Stefano Bottari

Venerdì 5 dicembre si è verificato un terribile incidente in viale della Grande Muraglia, nel quartiere Eur a Roma.

Secondo le prime ricostruzioni, il 27enne Stefano Bottari stava camminando lungo il viale quando improvvisamente un suv Porche lo ha travolto all’altezza del civico 540. Per Bottari purtroppo non c’è stato nulla da fare a seguito del violentissimo impatto. I soccorritori non hanno infatti potuto fare altro che constatarne il decesso. L’uomo alla guida del suv, un italiano di 28 anni, è già stato sottoposto all’alcol test ed è stato denunciato per omicidio stradale. Le indagini per capire l’esatta dinamica dell’incidente sono ancora in corso.

Si chiamava Stefano Bottari e aveva 27 anni, il ragazzo investito e ucciso da un suv Porsche lo scorso 5 dicembre a Roma. Originario di Anzio, di era diplomato al liceo scientifico Innocenzo XII e ora stava svolgendo un dottorato alla Sapienza. Come tanti giovani della sua età aveva sogni e speranze per il futuro, numerosi i messaggi di cordoglio alla famiglia e alla fidanzata.