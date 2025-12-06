I carabinieri stanno indagando per chiarire con esattezza cosa sia accaduto alle porte di Roma, sono ore di strazio e lacrime per la comunità

Un’auto lo ha travolto togliendogli la vita. Aveva solo 15 anni e si trovava a Rignano per prendere parte ad una festa dela squadra di calcio a cui apparteneva quando, per ragioni ancora da chiarire, è stato investito da un’auto ed è morto a causa delle gravi ferite riportate. Il dramma è avvenuto a Rignano Flaminio, alle porte di Roma: il veicolo stava transitando in via Vallelunga quando ha investito il giovanissimo.

Investito da un’auto, Federico muore a 15 anni: stava partecipando ad una festa

Quelle che dovevano essere ore di svago e spensieratezza hanno assunto i contorni del dramma a seguito del gravissimo incidente che ha coinvolto Federico B., 15 anni, morto dopo essere stato investito da un’auto. I soccorritori giunti sul posto in una manciata di minuti non hanno infatti potuto far altro che constatarne il decesso. Sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione ed hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti.

Da quanto emerso il giovane stava partecipando alla festa della squadra di calcio under 16 della quale faceva parte e, appena uscito in strada, sarebbe stato investito. Numerosi i messaggi di cordoglio, anche da parte dell’amministrazione comunale di Faleria che ha diffuso un messaggio rivolto ai familiari della giovane vittima: “Il sindaco e l’intera amministrazione comunale, profondamente commossi, esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia Brio per la scomparsa del caro Federico. In questo momento di profonda tristezza, esprimiamo la nostra vicinanza e partecipazione al lutto che ha colpito la famiglia, alla quale giunga il nostro più sincero cordoglio”. Gli appuntamenti previsti per l’avvio delle festività natalizie sono stati annullati.