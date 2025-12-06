A Bagnara Calabra un momento di curiosità tra amici si è trasformato in un drammatico incidente. Un giovane, mentre un amico gli mostrava una pistola, è stato colpito al volto da un proiettile. L’episodio ha già portato all’arresto del responsabile, mentre le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare la veridicità delle versioni fornite.

Incidente con arma da fuoco a Bagnara Calabra

Un episodio drammatico ha scosso la comunità di Bagnara Calabra: un giovane è rimasto gravemente ferito al volto da un colpo di pistola esploso accidentalmente mentre un amico gli mostrava l’arma.

Secondo quanto riportato da Il Reggino, tornato a casa sanguinante, la vittima avrebbe inizialmente riferito ai genitori di essere caduto, cercando di nascondere la reale dinamica dei fatti. Solo al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, grazie a esami approfonditi, i medici hanno scoperto un proiettile conficcato nella zona cervicale, determinando il ricovero in terapia intensiva con prognosi riservata.

Bagnara Calabra, spara e colpisce l’amico al volto: la drammatica ricostruzione dei fatti

I Carabinieri della Stazione di Bagnara Calabra hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Nel corso di una perquisizione nell’abitazione del giovane coinvolto, è stata rinvenuta una pistola con matricola abrasa e numerose munizioni detenute illegalmente, tutte sequestrate.

L’amico è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali gravissime, detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione illegale di munizioni. Le indagini proseguono per verificare la versione fornita dai due ragazzi, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.