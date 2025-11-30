Nole Canavese, lite con il compagno degenera: 38enne scende in strada e si spara

Una lite in strada a Nole Canavese è degenerata nel pomeriggio di sabato 29 novembre, quando una donna di 38 anni ha sparato a se stessa alla testa davanti al convivente.
Nole Canavese, lite con il compagno degenera: indagini in corso
L’episodio si è verificato intorno alle 17, nei pressi di un capannone semi-abbandonato vicino alla loro abitazione.
Come riportato da Rai News, la pistola utilizzata, appartenente a un parente deceduto, non risulterebbe registrata presso le autorità.
Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Venaria, coordinati dalla Procura di Ivrea, per accertare con precisione la dinamica dei fatti. Sono in corso approfondimenti, anche attraverso le immagini delle telecamere della zona.
Nel pomeriggio di ieri, a Nole Canavese, in provincia di Torino, una donna di 38 anni è stata soccorsa dal personale del 118 per una ferita da arma da fuoco riportata alla testa. Trasportata con urgenza in codice rosso all’ospedale di Ciriè, la donna era semicosciente al momento dei soccorsi.
Secondo le prime ricostruzioni, il ferimento sarebbe avvenuto al culmine di una lite con il convivente, presente sulla scena, quando la donna avrebbe rivolto l’arma contro se stessa, rimanendo marginalmente colpita al capo.