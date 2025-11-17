Alessandria, lite in pizzeria finisce in tragedia: auto travolge tre persone e fugge

Un grave episodio di violenza stradale ha scosso Alessandria: cinque persone dello staff di una pizzeria sono state investite da un’auto il cui conducente è fuggito, e le autorità sospettano che si tratti di un gesto intenzionale legato a una lite scoppiata poco prima all’interno del locale.

Alessandria, aggressione in strada dopo una lite in pizzeria

Domenica 16 novembre ad Alessandria, un grave episodio ha scosso la zona di via Casalcermelli, nei pressi di un passaggio a livello. Cinque persone, appartenenti allo staff di un ristorante-pizzeria, sono state travolte da un’auto il cui conducente si è poi dato alla fuga.

Tra i feriti, come riportato da Mediaset Tgcom24, una donna verserebbe in condizioni critiche ed è stata ricoverata in ospedale, mentre due uomini avrebbero riportato lesioni meno gravi. Altre due persone avrebbero ricevuto assistenza sul posto, rifiutando di recarsi in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti sia i soccorsi del 118 che le forze dell’ordine.

Le prime ricostruzioni suggeriscono che l’investimento possa non essere stato un semplice incidente. L’episodio sembra collegato a una lite scoppiata poco prima all’interno della pizzeria tra alcuni clienti e il personale del locale. Secondo gli investigatori, il conducente dell’auto potrebbe aver agito intenzionalmente come forma di ritorsione. La polizia sta esaminando testimonianze e immagini delle telecamere di sorveglianza per chiarire dinamica e responsabilità, mentre le ricerche del fuggitivo continuano.