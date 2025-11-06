Camion travolge un pedone: molti soccorritori sul posto ma l’epilogo è drammatico

Camion investe un pedone a Verona: incidente fatale e verifiche della Polizia

Un camion ha travolto un pedone in via Torbido, all’ingresso della circonvallazione est a Verona. Nonostante l’intervento immediato del personale sanitario del Suem 118, l’epilogo è stato drammatico.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del Nucleo Antinfortunistica della Polizia Locale di Verona, supportati dalle Volanti della Polizia di Stato, per avviare le verifiche necessarie a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La viabilità nella zona è stata temporaneamente sospesa per consentire i rilievi. Le autorità invitano eventuali testimoni a fornire informazioni utili, fondamentali per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi.

Nel pomeriggio di giovedì, intorno alle 16:30, un grave incidente ha scosso Verona: un uomo di 55 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un autoarticolato in via Torbido, all’ingresso della circonvallazione est della città. L’uomo, di origini orientali, è stato colpito da un tir condotto da un autista polacco.

Nonostante l’intervento immediato del personale sanitario del Suem 118, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso a causa dei traumi riportati.

La tragedia rappresenta un nuovo monito sull’importanza della prudenza sulle strade e sulla necessità di rafforzare le misure di sicurezza per proteggere pedoni e automobilisti, evitando che episodi simili possano ripetersi.