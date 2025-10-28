Un drammatico incidente ha scosso la mattina del 27 ottobre la comunità di Codroipo (Udine), quando un ciclista, bracciante agricolo indiano di 46 anni, è stato travolto e ucciso mentre si recava al lavoro in bicicletta. Il conducente non si è fermato, abbandonando il luogo dello schianto e facendo perdere le proprie tracce. La svolta nelle ultime ore.

Codroipo, tragedia sulla Pontebbana: ciclista travolto e ucciso

Un grave incidente ha segnato l’alba di lunedì 27 ottobre lungo la strada statale 13 Pontebbana, nel comune di Codroipo (Udine). Un bracciante agricolo indiano di 46 anni, Kulwinder Kumar, è stato travolto mentre si recava al lavoro in bicicletta.

L’uomo avrebbe indossato un giubbotto catarifrangente, ma l’impatto con un furgone in corsa si è rivelato fatale. La bici sarebbe stata rinvenuta in un fossato a centinaia di metri dal ponte, mentre lo specchietto del veicolo del veicolo è rimasto sul luogo dell’incidente.

Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, compreso l’elisoccorso del 118, il personale medico ha potuto constatare solo il decesso della vittima.

Incidente a Codroipo: ciclista travolto e ucciso, identificato il pirata della strada

Le indagini hanno rapidamente individuato il conducente del furgone, che non si era fermato dopo l’investimento, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza installate sul ponte. Il veicolo è stato rintracciato a Padova, intestato a una ditta locale, mentre l’autista, un uomo italiano, è stato trattenuto dai carabinieri per accertamenti.

Secondo quanto ricostruito dal Messaggero Veneto, l’uomo si sarebbe fermato a circa un chilometro e mezzo dal luogo dell’incidente per liberarsi della bicicletta, gettandola in un pozzo nel tentativo di cancellare ogni traccia dell’impatto.

La Procura di Udine ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio stradale e omissione di soccorso, e il mezzo sarà sottoposto a rilievi tecnici per confrontare eventuali frammenti rinvenuti sul luogo dell’incidente. Le autorità continuano a ricostruire la dinamica completa dell’accaduto.