Un incidente ha scosso nel pomeriggio il quartiere tra via Faruffini e via Correggio, nel cuore di Milano. Attimi di forte apprensione si sono vissuti quando un’auto ha improvvisamente perso il controllo, attirando l’attenzione dei residenti e dei passanti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, insieme ad alcuni familiari, tra cui Paolo Mandini, per sincerarsi delle condizioni del fratello.

Momenti di tensione a Milano: incidente in pieno centro, Paolo Maldini sul posto

Non appena informato dell’incidente, come riportato da Fanpage, Paolo Maldini si è recato sul luogo per stare vicino al fratello, mostrando grande apprensione. L’episodio ha generato forte preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno assistito alla scena e seguito gli sviluppi dell’accaduto.

Incidente d’auto per il fratello di Paolo Maldini, ricoverato in ospedale: l’ipotesi del malore

A restare coinvolto è stato Alessandro Maldini, fratello minore dell’ex campione Paolo, 55 anni. Secondo le prime informazioni, stava percorrendo via Previati in direzione di via Sanzio quando un malore improvviso lo ha portato a perdere il controllo della vettura, che si è scontrata con quattro auto parcheggiate lungo la strada. Fortunatamente, l’impatto non ha provocato feriti tra i passanti.

Sul posto sono arrivati i paramedici del 118, che hanno trasportato Alessandro al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo in codice giallo per ulteriori controlli.