La mattina di oggi, lunedì 27 ottobre, un grave incidente stradale ha coinvolto due veicoli sulla strada statale 4, la via Salaria, al chilometro 70 nei pressi di San Giovanni Reatino, nel comune di Rieti. Lo scontro frontale ha provocato due morti e ha reso necessario il blocco temporaneo della carreggiata in entrambe le direzioni.

Due veicoli si sono scontrati frontalmente intorno alle 6 del mattino, causando la morte immediata dei conducenti. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire l’intervento dei vigili del fuoco, del personale sanitario e delle squadre di Anas impegnate a rimuovere detriti e ripristinare la sicurezza stradale. La viabilità è tornata regolare solo dopo diverse ore, intorno alle 11.

La dinamica dello scontro resta ancora sotto indagine da parte della polizia stradale.

Incidente a Rieti, strada chiusa in entrambe le direzioni: identificate le vittime

Le due persone decedute sono Matteo Branchinelli, tenente colonnello dei Carabinieri di 52 anni, e Mauro Stocchi, 36enne agricoltore originario di Pendenza di Cittaducale.

Branchinelli, originario di Terni, era entrato nell’Arma nel 1996 e da inizio ottobre aveva assunto un nuovo incarico a Roma presso il Comando Generale dei Carabinieri, dopo aver guidato il reparto operativo del comando provinciale di Rieti dal 2021. Nel corso della sua carriera aveva ricoperto numerosi incarichi di comando in diverse città italiane, tra cui Frosinone e Grosseto, guadagnandosi stima e rispetto sia dai colleghi sia dalla comunità.

Mauro Stocchi era un giovane coltivatore conosciuto nella zona per il suo lavoro nell’agricoltura locale. La notizia della loro scomparsa ha suscitato profonda commozione tra familiari, amici e colleghi.