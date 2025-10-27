Proseguono le indagini sull’incidente avvenuto venerdì sera a Roma lungo via Cristoforo Colombo, costato la vita a Beatrice Bellucci, 20 anni. Il conducente della Bmw coinvolta, un ragazzo di 22 anni, è stato sottoposto ai test su alcol e droga, mentre gli investigatori stanno analizzando telefoni e filmati delle telecamere lungo il tratto stradale per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto.

Roma, incidente mortale: la versione della famiglia del guidatore della Bmw

Il padre del giovane ha difeso la versione del figlio, sostenendo che non sia stato lui a provocare l’incidente: “Mio figlio mi ha detto che è lui a essere stato tamponato“, ha raccontato in un’intervista a Il Messaggero.

Secondo quanto riferito, il giovane guidava in direzione del centro quando ha sentito un forte colpo e ha perso il controllo dell’auto. Anche l’amico presente a bordo confermerebbe questa ricostruzione. Il padre ha aggiunto:

“Nessuno, e sottolineo nessuno, lo sa con certezza. Potranno saperlo solo gli investigatori”.

Riguardo alle voci sulla velocità della Bmw, l’uomo ha dichiarato:

“Leggo in giro che andava a 150 all’ora. Per me è fantascienza. Mio figlio è un ragazzo senza grilli per la testa“.

Roma, incidente mortale: accertamenti su alcol e droga per il guidatore della Bmw

Venerdì sera, lungo via Cristoforo Colombo a Roma, un tragico schianto ha causato la morte della ventenne Beatrice Bellucci, mentre viaggiava sulla Mini Cooper con un’amica. L’auto è stata violentemente centrata da una Bmw Serie 1 guidata da Luca Girimonte, 22 anni di Anzio. Gli accertamenti clinici eseguiti sul giovane hanno escluso l’assunzione di alcol o droghe: i test risultano negativi.

L’impatto è stato talmente violento da non lasciare scampo alla giovane, mentre l’amica alla guida della Mini è rimasta ferita ma non in pericolo di vita.

Le indagini della Polizia Locale, coordinate dalla Procura di Roma, proseguono con il sequestro dei due telefoni cellulari trovati a bordo della Bmw e l’analisi delle immagini delle telecamere lungo un ampio tratto di via Cristoforo Colombo.

Testimoni parlano di un possibile coinvolgimento in una corsa clandestina: “La Bmw bianca ha tamponato la Mini e l’ha spinta contro l’albero, mentre loro se la sono cavata con due graffi dopo due giravolte“, ha dichiarato un testimone a Il Messaggero.

“Non era una corsa clandestina, ma due coppie di amici che correvano“, ha aggiunto un altro testimone a Repubblica.

Gli investigatori cercano ora di ricostruire ogni fase dell’incidente, valutando anche l’eventuale presenza di altre auto nella dinamica dello schianto.