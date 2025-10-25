Nella tarda serata di ieri, via Cristoforo Colombo a Roma è stata teatro di un violento incidente tra due auto, una Bmw e una Mini, all’altezza di piazza dei Navigatori. Secondo le prime ricostruzioni, le vetture procedevano a velocità sostenuta, e l’impatto ha ridotto i veicoli a un groviglio di lamiere.

Roma, incidente a tutta velocità: lo schianto su via Cristoforo Colombo

Una scena devastante si è presentata davanti ai soccorritori intervenuti nella tarda serata di venerdì 24 ottobre su via Cristoforo Colombo, all’altezza di piazza dei Navigatori, a Roma. Due auto — una Mini e una Bmw — con a bordo quattro giovani tra i 20 e i 22 anni si sono scontrate violentemente per cause ancora da chiarire. La Mini, dopo l’impatto, è finita contro un albero, riducendosi a un ammasso di lamiere; la Bmw, invece, si è fermata poco più avanti, distrutta contro lo spartitraffico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti Eur 11/A e Ostiense 7/A, che hanno estratto i ragazzi rimasti intrappolati negli abitacoli. L’intervento si è svolto intorno alle 22, con l’assistenza dei sanitari del 118, che hanno trasportato tutti i feriti in ospedale in codice rosso.

Secondo le prime ricostruzioni, una terza vettura potrebbe essere stata coinvolta nell’incidente, ma il conducente si è allontanato prima dell’arrivo delle autorità, restando al momento non identificato.

Roma, incidente a tutta velocità: il bilancio è drammatico

Per una ragazza di 20 anni, seduta sul lato passeggero della Mini, non c’è stato nulla da fare: è deceduta poco dopo il ricovero al San Camillo a causa delle gravissime lesioni riportate. L’amica alla guida è in condizioni disperate, mentre i due giovani a bordo della Bmw — di 20 e 22 anni — sono ricoverati con ferite di diversa entità.

La Polizia Locale di Roma Capitale ha avviato gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dello scontro. Tra le ipotesi al vaglio, anche quella di una possibile gara clandestina tra auto lanciate ad alta velocità lungo una delle principali arterie della città.

Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire i momenti precedenti all’impatto e verificare eventuali responsabilità.