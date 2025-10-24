Ennesimo incidente sul lavoro: 68enne precipita nel vuoto

Ennesimo incidente sul lavoro, questa volta siamo nel Napoletano, dove un uomo di 68 anni è morto dopo essere caduto da un’altezza di 7 metri in un cantiere.

Nuovo incidente sul lavoro in Campania. Siamo a San Vitaliano, in provincia di Napoli. Un uomo di 68 anni è caduto da una altezza di circa 7 metri in un cantiere nell’aerea di un distributore di carburante, situato all’angolo tra via Ponte delle Tavole e via Moggia.

Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi e i Carabinieri della stazione di San Vitaliano e del radiomobile di Castello di Cisterna, al fine effettuare tutti i rilievi necessari per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

L’uomo che questa mattina, venerdì 24 ottobre 2025, è precipitato da un’altezza di 7 metri in un cantiere a San Vitaliano, nel Napoletano, è morto sul colpo. Sono stati infatti inutili i soccorsi. La vittima è il titolare di una ditta edile, il geometra Vincenzo Bolero di Marigliano, di anni 68. Come detto sono in corso le indagini al fine di stabilire l’esatta dinamica di questa tragedia, l’ennesima sul lavoro da inizio anno.