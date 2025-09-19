Una notte drammatica a Napoli: un Suv investe una studentessa spagnola che si trovava in città per programma Erasmus. La giovane è morta all’ospedale. Indagini in corso per ricostruire dinamica e responsabilità dell’incidente.

Notte di tragedia a Napoli. Una giovane studentessa spagnola perde la vita sulle strisce pedonali. Un Suv investe la ragazza mentre stava attraversando la strada. Indagini in corso.

Napoli, Suv investe studentessa spagnola: cronaca di una tragedia

Erano circa le due di notte lungo corso Umberto I. Silenzio interrotto dal rumore di frenate.

Una Range Rover, guidata da un ragazzo di 18 anni, ha travolto una studentessa spagnola di 20 anni. Erasmus, soggiorno purtroppo troppo breve per la ragazza, con sogni e piani che si sono fermati lì, sull’asfalto. La Polizia locale di Napoli ha raccolto i primi rilievi: la ragazza stava attraversando sulle strisce. Erano presenti delle amiche, ancora scosse per l’accaduto. L’impatto è stato devastante. Il Suv l’ha colpita con violenza. Il Suv investe la studentessa spagnola. Subito soccorsa, è arrivata al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare, ma le ferite erano troppo gravi. È morta poco dopo.

Dettagli che restano impressi: un telefono lasciato a terra, un libro ancora aperto nello zaino, lo scorrere lento delle auto attorno, la città che non dorme ma si ferma per guardare. Gli agenti hanno sequestrato il Suv, ritirato la patente al giovane e lo hanno sottoposto a test tossicologici e alcolici. La posizione dell’adolescente è ora al vaglio degli inquirenti: è indagato per omicidio stradale.

Indagini e testimoni: il Suv e la dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto vicino al civico 87, un punto trafficato e noto agli abitanti. La giovane era in compagnia di altre amiche. «Eravamo a pochi passi… tutto è successo così in fretta», racconta Maria (nome di fantasia), testimone oculare. I rilievi della polizia puntano a ricostruire ogni dettaglio: velocità, traiettoria, condizioni della strada. L’auto è stata sequestrata, il conducente sottoposto a esami, ma la comunità locale fatica a elaborare l’accaduto. C’è rabbia, dolore, incredulità. I social si riempiono di messaggi, alcuni in spagnolo, altri in italiano: giovani studenti dell’ Erasmus ricordano la ragazza, condividono storie, foto.

Inquirenti e cronisti lavorano insieme, cercando risposte. Domande rimangono senza risposta: era distratto? Troppo veloce? Un gesto evitabile? La giovane è stata travolta sulle strisce, ma il tempo sembra essersi fermato quel secondo per i suoi cari che sofrono per la perdita prematura di questa giovane ragazza.