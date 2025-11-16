Dramma alle porte di Eboli. In un appartamento in località Santa Cecilia un uomo di 35 anni è stato ucciso al culmine di una lite. Ne è seguito un blitz dei carabinieri all’interno dell’abitazione e sono scattati alcuni arresti. Immediato l’avvio delle indagini per chiarire cosa abbia portato all’acceso diverbio e all’omicidio: nel frattempo la vittima è stata identificata e gli arrestati sono stati interrogati per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

Eboli, lite finisce nel sangue: ucciso un 35enne, la ricostruzione dei fatti

Gli agenti sono intervenuti con la massima urgenza in seguito alla segnalazione di una grave lite tra extracomunitari. Arrivati in località Santa Cecilia ad Eboli hanno fatto irruzione nell’abitazione di una delle persone coinvolte nell’acceso scontro e hanno trovato il corpo senza vita di un uomo. Si tratta di un 35enne di nazionalità nordafricana per il quale non è stato possibile fare nulla, i soccorritori ne hanno infatti constatato il decesso in loco. Nel frattempo i carabinieri sono riusciti a fermare tre uomini che, durante la lite, erano all’interno dell’abitazione e li hanno arrestati.

I tre presunti responsabili sono stati dunque condotti nel carcere di Fuorni in stato di fermo di indiziato di delitto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il 35enne è stato identificato ed è risultato irregolare in Italia. Nel corso delle indagini è emerso che i tre arrestati, due uomini di 28 e 33 anni e una donna di 34 anni risultano essere, rispettivamente, regolare sul territorio nazionale, in attesa di permesso per ragioni umanitarie ed irregolare.