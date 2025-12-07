Terribile incidente stradale ieri sera, sabato 6 dicembre 2025, sulla Torino-Aosta. Una bimba di pochi mese è morta dopo essere stata sbalzata fuori dall’auto e investita.

Incidente stradale sulla Torino-Aosta: la dinamica

Intorno alle ore 20.00 di ieri, sabato 6 dicembre 2025, si è verificato un terribile incidente stradale sull‘Autostrada A5 Torino-Aosta, all’altezza del comune di Volpiano, nel Torinese.

Lo scontro ha coinvolto diversi veicoli per cause ancora da accertare. Secondo le prime ricostruzioni, una bambina di pochi mesi è stata sbalzata fuori dall’auto sulla quale viaggiava. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi e le autorità, che dovranno stabilire con esattezza cosa sia successo e le eventuali responsabilità.

Incidente stradale sulla Torino-Aosta: morta bimba di pochi mesi sbalzata fuori dall’auto

Nell’urto di ieri sera, sabato 6 dicembre, sulla Torino-Aosta, che ha coinvolto più auto, ha causato la morte di una bambina di pochi mesi. La neonata, infatti, sarebbe stata sbalzata fuori dall’auto sulla quale viaggiava e, nonostante l’intervento de soccorsi, per la piccola non c’è stato nulla da fare. La madre della bambina è rimasta invece ferita. Secondo alcuni testimoni la piccola viaggiava sul seggiolino, come prevede il codice della strada. Le indagini sono comunque in corso per far luce su questa terribile tragedia.