Questa mattina, giovedì 4 dicembre, la viabilità verso Milano lungo l’autostrada A4 è stata fortemente compromessa a causa di un incidente stradale. L’episodio ha provocato rallentamenti significativi, con code di diversi chilometri e disagi per gli automobilisti in transito.

Mattinata complicata sull’A4 a causa di un incidente stradale

Oggi, giovedì 4 dicembre, la mattinata si è aperta con notevoli difficoltà per chi viaggia verso Milano lungo l’autostrada A4.

Un incidente stradale, senza gravi conseguenze per gli automobilisti coinvolti secondo Milano Today, ha provocato rallentamenti significativi, creando lunghe code in direzione della città.

Secondo le segnalazioni di Autostrade per l’Italia, il traffico si è accumulato per oltre due chilometri, causando disagi a numerosi pendolari e viaggiatori. La situazione richiede attenzione e prudenza da parte di chi è in transito, con tempi di percorrenza molto più lunghi del previsto.

Incidente in A4, schianto a Trezzo sull’Adda: oltre 2km di code verso Milano

Il sinistro si è verificato nel tratto tra Trezzo sull’Adda e Cavenago, all’altezza dell’innesto con la Tangenziale Esterna A58. La corsia in direzione Milano è stata quella maggiormente interessata, costringendo le autorità a gestire il traffico per permettere l’intervento dei mezzi di soccorso e garantire la sicurezza degli automobilisti. Gli automobilisti sono stati invitati a percorrere percorsi alternativi o a posticipare i propri spostamenti per evitare ulteriori disagi.