Un grave incidente stradale ha scosso oggi Scandiano, in provincia di Reggio Emilia: due auto si sono scontrate frontalmente sulla Pedemontana, causando tre feriti.

Violento incidente frontale sulla Pedemontana

Come riportato da Reggionline, un grave incidente stradale si è verificato oggi a Scandiano, lungo la via Pedemontana (SP37), nei pressi della zona sportiva, intorno alle 13:30.

Lo scontro ha coinvolto due auto, una Renault Clio e una Fiat Punto, provocando tre feriti, due dei quali in condizioni critiche.

Bimbo di 5 anni in gravi condizioni dopo un terribile incidente: gli ultimi aggiornamenti

Tra i coinvolti c’è un bambino di cinque anni, trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, e una donna di 43 anni, anch’essa ricoverata nella stessa struttura.

Il terzo ferito, un giovane di 22 anni residente a Scandiano, ha riportato lesioni gravissime ed è stato trasferito con l’elisoccorso al Maggiore di Parma. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti due mezzi del 118 con il supporto dell’automedica, oltre ai vigili del fuoco di Reggio Emilia, che hanno estratto i conducenti e il passeggero dalle lamiere delle vetture.

La polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia ha eseguito i rilievi e coordinato la gestione del traffico, mentre la strada è rimasta temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.