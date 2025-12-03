Roma piange un’altra vittima della strada: un’anziana di 84 anni è stata travolta mortalmente da un tir in via Prenestina, nel quartiere Tor Tre Teste, un incidente che solleva nuovamente interrogativi sulla sicurezza dei pedoni e sui controlli dei mezzi pesanti in città.

Tragedia in via Prenestina a Roma: indagini in corso e bilancio delle vittime nella Capitale

L’incidente

porta a 100 il numero di persone decedute sulle strade della Capitale nel 2025, mentre considerando l’intera area metropolitana, dall’inizio dell’anno si contano circa 170 morti.

Come riportato da Roma Today, la dinamica esatta è ancora al vaglio degli investigatori: sembra che la donna stesse terminando l’attraversamento della strada quando il camion l’ha investita. La salma si trova attualmente all’obitorio del policlinico di Tor Vergata, a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre la Procura ha ricevuto una prima informativa senza aver ancora disposto l’autopsia.

Roma, 84enne travolta e uccisa da un tir in via Prenestina: autista 75enne sotto indagine

Roma piange un’altra vittima della strada. Martedì mattina, in via Prenestina all’altezza del civico 653, nel quartiere Tor Tre Teste, una donna di 84 anni è stata travolta da un autoarticolato e ha perso la vita sul colpo. Il camion, condotto da un uomo di 75 anni, si è immediatamente fermato, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano.

Le autorità stanno verificando se l’autista abbia rispettato tutti i requisiti di legge per guidare un veicolo di tali dimensioni con rimorchio, considerata anche la sua età. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale del V gruppo Casilino per i rilievi, mentre il mezzo è stato posto sotto sequestro e il conducente trasportato in ospedale in stato di choc.