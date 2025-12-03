Una tragedia domestica ha scosso Pozzuoli: un incendio in un appartamento di Monteruscello ha provocato la morte di una donna e il ferimento grave del marito, attirando immediatamente l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.

Pozzuoli, incidente domestico a Monteruscello: morta una 61enne, grave il marito

Nelle scorse ore un grave incendio ha colpito un appartamento di Pozzuoli, provocando la morte di una donna di 61 anni, identificata come Maria Rosaria Schiano.

L’incendio è scoppiato nella serata in un’abitazione situata in via Salvatore di Giacomo, nel quartiere Monteruscello, e ha coinvolto l’intero appartamento al secondo piano di una palazzina residenziale. Nonostante l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, per la donna non c’è stato nulla da fare.

Pozzuoli, incidente domestico a Monteruscello: si ipotizza corto circuito

Il marito della vittima, un uomo di 63 anni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove si trova in condizioni critiche a causa di un’intossicazione da fumo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato di Polizia di Pozzuoli, che insieme ai vigili del fuoco hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incendio.

Secondo una prima ipotesi, il rogo sarebbe scaturito da un corto circuito provocato da una stufetta utilizzata nella casa. Durante le operazioni, due pompieri hanno riportato lievi sintomi di intossicazione.