“Ora devo comprare tre bare”: dal sogno del Natale alla tragedia, tre figli morti in un incendio

Un incendio scoppiato nell’appartamento del padre ha strappato la vita a tre bambini del Wisconsin, trasformando un Giorno del Ringraziamento felice in una tragedia inimmaginabile. La madre, Jourdan Feasby, ha raccontato il dolore devastante per la morte dei figli: “Ora devo comprare tre bare“, ricordando il momento in cui la gioia delle feste si è tramutata in lutto.

Tre figli morti in un incendio: la tragedia nel Giorno del Ringraziamento

La vita di Jourdan Feasby, madre del Wisconsin, è stata devastata quando tre dei suoi figli sono morti in un incendio scoppiato nell’appartamento del padre durante il Giorno del Ringraziamento.

Quella mattina, Feasby aveva condiviso momenti felici con Rylee Levi, 10 anni, Connor Liam, 9 anni, e Alena Ellen, 7 anni, preparandoli per la giornata e salutandoli mentre si recavano dal padre per continuare le celebrazioni.

Poche ore dopo, intorno alle 22:30, la polizia e i vigili del fuoco di Kenosha sono intervenuti su un edificio avvolto dal fumo e dalle fiamme. Rylee e Connor sono stati trovati senza vita, mentre la piccola Alena, trasportata d’urgenza in ospedale, è deceduta poco dopo per le ferite riportate. Il padre dei bambini è stato curato per inalazione di fumo e dimesso; la causa dell’incendio è ancora sotto indagine.

Feasby ha raccontato l’incredulità e il dolore che l’hanno travolta: “Non mi sembra ancora reale… Non posso credere che questa sia la mia realtà in questo momento“, ha dichiarato a CBS 58.

La madre ha condiviso il senso di perdita immenso che prova: “Passi in un attimo dall’avere il tuo mondo intero a non avere più nulla“, e ha aggiunto: “Abbracciate i vostri bambini. Fatelo davvero. Perché non sapete mai quando sarà l’ultimo giorno“.

In un altro momento ha detto con fermezza: “Se fossi stata in quella situazione, senza dubbio, i miei figli sarebbero stati fuori o sarei morta con loro“, sottolineando l’intensità dell’amore materno e la tragicità della situazione. Jourdan Feasby ha definito i suoi figli come la sua luce, parole ripetute più volte per esprimere la perdita insostituibile: “Ero così entusiasta per lo shopping natalizio ma ora ci sono solo bare“.

La comunità ha reagito con commozione, creando una pagina GoFundMe che, entro breve tempo, ha raccolto oltre 40.000 dollari per sostenere la famiglia. La descrizione della pagina li celebra come bambini gioiosi e profondamente amati, ricordando che “Nessun genitore dovrebbe mai dover seppellire i propri figli, figuriamoci tutti e tre insieme“.