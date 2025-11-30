Francia, enorme incendio avvolge un palazzo: il bilancio dei morti è drammatico

Un grave incendio scoppiato nella notte ha colpito la cittadina in Francia di Neuves-Maisons, causando un bilancio particolarmente pesante e mettendo in allarme l’intera comunità. Le circostanze dell’accaduto e l’intervento massiccio dei soccorsi hanno reso l’episodio uno dei più drammatici registrati recentemente nella regione.

Drammatico incendio nel cuore della notte in Francia

Per contenere il rogo sono stati mobilitati circa settanta vigili del fuoco con una trentina di mezzi, intervenuti subito dopo l’allarme scattato attorno alle 3 del mattino. Nonostante la rapidità delle operazioni, la struttura compromessa e l’intensità delle fiamme hanno reso complesso lo spegnimento, che è stato completato solo dopo un lavoro coordinato di più squadre. Una volta messo in sicurezza l’edificio, i pompieri hanno potuto effettuare le prime verifiche interne, confermando il tragico bilancio.

Al momento non sono emerse indicazioni che facciano pensare a un’azione dolosa, ma le autorità stanno svolgendo accertamenti tecnici per individuare il punto esatto in cui l’incendio ha avuto origine e valutare le condizioni dell’immobile.

Le fiamme hanno avvolto un edificio di tre piani che ospitava un esercizio commerciale al piano terra, situato in Rue du Capitaine Caillon, una zona residenziale nei pressi di Nancy. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, l’immobile era già completamente invaso dal fumo, rendendo difficili le operazioni di accesso e di evacuazione. Alcune vittime sono state trovate all’interno degli appartamenti, altre sono state estratte dall’edificio ma non hanno purtroppo superato le ferite riportate.

Nel comune francese di Neuves-Maisons, non lontano dal confine con il Lussemburgo, un violento incendio è scoppiato nelle prime ore del mattino ha provocato la morte di cinque persone. Come riportato da Mediaset Tgcom 24, le vittime sono un uomo di 59 anni, una donna di 60, una giovane di 20 anni e un sedicenne; la quinta persona, inizialmente soccorsa in condizioni disperate, è deceduta poco dopo il ricovero.