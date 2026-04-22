Il cantautore e l'attrice escono insieme da circa otto mesi: sono già pronti al grande passo?

Zoë Kravitz è stata avvistata con un anello al dito. Lei e Harry Styles sono fidanzati? Ecco quello che sappiamo.

Zoë Kravitz e Harry Styles: la coppia del momento

Inizialmente si pensava che fosse un flirt destinato a durare poco, invece la relazione tra l’attrice Zoë Kravitz e il cantautore Harry Styles pare procedere a gonfie vele.

I due starebbero insieme da circa otto mesi. Nonostante la riservatezza sulla relazione, la coppia si è fatta vedere spesso insieme, sia negli States che altrove, fino al Regno Unito, dove ai più non è sfuggito un particolare al dito della bella attrice. Matrimonio in vista?

Zoë Kravitz è fidanzata con Harry Styles? L’anello al dito dell’attrice fa impazzire il web

Zoë Kravitz ed Harry Styles sono stati paparazzati nei giorni scorsi a Londra. Al dito della bella attrice non è sfuggito un anello, un gioiello elegante e con una grossa pietra luminosa. Che sia un anello di fidanzamento? Il cantautore e l’attrice sono pronti al matrimonio? Ovviamente non c’è nessuna certezza che si tratti davvero di un anello di fidanzamento, ma sul web non si parla d’altro.

Non resta che aspettare di vedere se uno dei due diretti interessati dirà qualcosa in merito.