Sanremo, Sal Da Vinci e gli anelli indossati in ogni serata: quanto costano? La cifra

Sal Da Vinci ha già fatto impazzire il pubblico dell’Ariston con la sua “Per sempre sì”, il web e i social si sono scatenati con la coreografia che è diventata virale. In occasione della coreografia sul palco di Sanremo Sal Da Vinci mostra sempre degli anelli, ecco quanto costano e qual è il marchio.

La coppia di anelli

In ogni serata del Festival Sal Da Vinci finisce l’esibizione del brano “Per sempre sì” con un simpatico balletto, diventato già virale sui social, e mostra un prezioso anello all’anulare sinistro, dove si indossa la fede. Il brano, infatti, è un inno all’amore, al matrimonio, e promette di diventare la canzone scelta dagli sposi di tutt’Italia.

L’anello indossato dal cantante napoletano è in coordinato con un altro modello molto simile ma indossato sul dito della mano destra. Di che brand sono? Entrambi sono firmati Gioielli del sole, storico marchio dell’antica tradizione orafa napoletana che crea pezzi artigianali fatti a mano.

L’anello all’anulare sinistro: la cifra da capogiro

Nel dettaglio, l’anello che Sal Da Vinci mostra sempre sull’anulare sinistro, è una vera e propria fede. Ma non una fede qualsiasi in oro, quella del cantante è tutta ricoperta di diamanti. L’anello è in oro giallo 18 carati, tempestato di diamanti e costa ben 7mila euro.

La cifra da capogiro però è quella dell’altro anello che Sal Da Vinci indossa sull’anulare destro, sempre firmato di Gioielli del sole. E’ una fede modello in oro bianco, 18 carati satinato, con binario centrale rotante incastonato e decorato con diamanti taglio brillante. Il suo valore è di 14mila euro!