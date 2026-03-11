Un nuovo capitolo familiare sembra avvicinarsi per Lorella Cuccarini: il matrimonio di uno dei suoi figli potrebbe presto trasformarsi in un evento speciale per tutta la famiglia. Dopo anni di carriera tra palcoscenici e televisione, per la showgirl si profila un momento unico anche nella vita privata.

Possibile matrimonio in arrivo nella famiglia di Lorella Cuccarini

Per la famiglia di Lorella Cuccarini potrebbe avvicinarsi un momento molto speciale. La storica conduttrice e showgirl, da oltre trent’anni protagonista dello spettacolo italiano, potrebbe presto festeggiare un importante evento familiare: uno dei suoi figli sarebbe pronto a sposarsi. L’indiscrezione riguarda la famiglia che Cuccarini ha costruito insieme al marito Silvio Testi, produttore televisivo e discografico noto anche con il nome di Silvio Capitta.

Giorgio Capitta e Sole Galanti: un nuovo capitolo per la famiglia Cuccarini

Il futuro sposo sarebbe Giorgio Capitta, nato nel 2000 e gemello di Chiara, il più giovane dei quattro figli della coppia. I fratelli sono Sara, nata nel 1994, e Giovanni, nato nel 1996. Nonostante la notorietà dei genitori, la famiglia ha sempre cercato di mantenere una vita privata piuttosto riservata. Giorgio ha scelto una strada diversa da quella dei genitori e lavora come deejay, dedicandosi alla musica. Accanto a lui c’è la compagna Sole Galanti, stylist conosciuta nel suo ambiente e già legata professionalmente alla famiglia Cuccarini: spesso infatti cura i look della conduttrice per apparizioni televisive ed eventi.

La notizia è stata riportata dal settimanale Chi tramite il giornalista Giuseppe Candela, che ha svelato alcuni dettagli sul possibile evento. Come si legge sulla rivista: “Nozze in casa Cuccarini-Testi. La showgirl è sposata dal 1991 con il produttore televisivo e discografico Silvio Testi, pseudonimo di Silvio Capitta, da cui ha avuto quattro figli, Chiara, Sara, Giovanni e Giorgio”. Secondo quanto riportato, il figlio più giovane sarebbe pronto al grande passo: “Giorgio, classe 2000, gemello di Chiara, convolerà a nozze nei prossimi mesi con la compagna Sole Galanti. Sole è una famosa stylist e lavora anche con sua ‘suocera’ Lorella”.