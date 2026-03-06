La showgirl argentina, ex moglie di Mauro Icardi è tornata in Italia e sarebbe pronta alle nozze.

Matrimonio in vista per Wanda Nara e il nuovo fidanzato Martin Migueles? La coppia è in Italia, a Milano ed è proprio qui che sarebbe arrivata la proposta.

Wanda Nara si sposa? La misteriosa proposta di matrimonio in Italia

Nuovo gossip che vede al centro Wanda Nara, ex moglie di Mauro Icardi e di Maxi Lopez. La showgirl argentina è pronta al terzo matrimonio? Wanda e il suo nuovo fidanzato, Martin Migueles, si trovano in Italia, precisamente a Milano, dove sarebbe avvenuta la proposta di nozze. Migueles ha pubblicato su Instagram una storia che li ritrae assieme ma, ad attirare l’attenzione, la didascalia apparsa con la frase “mi vuoi sposare?” Insomma, una frase che lascia spazio all’interpretazione, c’è chi parla di uno scherzo e c’è invece chi è certo che la Nara sia pronta al terzo matrimonio. Ricordiamo però che a oggi Wanda Nara e Mauro Icardi non hanno ancora divorziato.

Wanda Nara si sposa? Chi è il fidanzato Martin Migueles

Al momento è solo un’indiscrezione, non c’è nulla infatti di confermato circa un possibile terzo matrimonio per Wanda Nara. La showgirl argentina fa coppia con Martin Migueles, che sappiamo essere soprannominato El Tano. Secondo la giornalista Yanina Latorre è un imprenditore che ha fatto soldi vendendo cellulari e lavorando alla dogana, per poi lavorare nel settore immobiliare. Ha una figlia avuta da un precedente matrimonio e, di recente, si è dovuto sottoporre al test del DNA non volendo riconoscere un altro figlio che ora deve però sostenere economicamente ma che non vuole vedere.