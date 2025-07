Nuovo capitolo Icardi-Nara, dopo la lunghissima battaglia legale post divorzio, ora l’ex attaccante dell’Inter è pronto a denunciare l’ex moglie: ecco perché.

Icardi pronto a denunciare Wanda Nara

Eppure, tanti anni, fa Mauro Icardi e Wanda Nara sembravano una coppia unita e innamorata, con lei sugli spalti di San Siro pronta ad applaudire l’ex capitano nerazzurro.

Ma si sa, nella vita non è tutto oro ciò che luccica e oggi i rapporti tra i due sono quello che nessuno si augurerebbe mai di avere con il proprio/a ex, soprattutto se di mezzo ci sono dei figli. La loro separazione è stata poco tempo fa dichiarata al Tribunale di Milano ma ancora oggi sono al centro di una battaglia legale lunghissima, soprattutto per l’affidamento delle due figlie, Francesca e Isabella. Oggi però pare che Mauro Icardi sia pronto a denunciare la Nara per un motivo davvero sconcertante, ecco cosa avrebbe scoperto il calciatore.

Icardi pronto a denunciare Wanda Nara? Cosa ha appreso “con sconcerto”

Come detto Mauro Icardi sarebbe pronto a denunciare Wanda Nara. Come si legge su Adnkronos, il calciatore del Galatasaray avrebbe dato mandato ai suoi legali italiani Raffaele Digitano, Valeria De Vellis e Salvatore Pino di avviare “tutte le azioni necessarie” a perseguire penalmente quella che definisce una grave condotta di revenge porn neo sui confronti da parte dell’ex moglie. L’ex attaccante dell’Inter avrebbe appreso “con sconcerto” della diffusione di un video intimo tra lui e la Nara quando erano sposati.