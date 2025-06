Ennesimo capitolo del divorzio tra Mauro Icardi e Wanda Nara. La battaglia legale dura ormai da anni, ora l’attaccante del Galatasaray ha ottenuto dal giudice il permesso di passare 7 giorni con le figlie Francesca e Isabella ma, la showgirl argentina, si è opposta. E’ dovuta intervenire la Polizia. Ecco cosa è successo.

Icardi ottiene l’affidamento delle figlie, lite con Wanda Nara: interviene la polizia

Il 27 giugno il giudice di Buenos Aires ha stabilito che Mauro Icardi avrebbe potuto andare a prelevare le due figlie, Francesca e Isabella, per trascorrere con loro 7 giorni. Una sentenza attesa da tempo, che rappresenta un passo in avanti per il calciatore nella battaglia legale con l’ex moglie. Il problema è che, quando l’ex attaccante dell’Inter si è presentato a casa di Wanda Nara per prendere le figlie, la showgirl argentina si è opposta e, come riportato dalla stampa argentina, ci sarebbe stato uno stallo di ben 12 ore. Icardi, come riporta il Corriere della Sera, ha dovuto chiamare la Polizia e i suoi legali per farsi dare le figlie, le quali sono apparse molto sconvolte. Il motivo per cui la Nara non voleva consegnare le figlie pare sia la presenza, accanto a Icardi, della nuova compagna China Suarez.

Wanda Nara rischia una multa

Come detto Wanda Nara si è rifiutata di consegnare le figlie, Francesca e Isabella, a Mauro Icardi. C’è voluto l’intervento della Polizia e della responsabile della violenza domestica e di genere della polizia di Buenos Aires per convincere la donna. Il comportamento della Nara potrebbe avere conseguenze, la showgirl infatti rischia una multa superiore ai 7mila euro, che sarebbe destinata all’ospedale pediatrico Garrahan.