La tensione tra Mauro Icardi e Wanda Nara continua a crescere, con un contenzioso legale che si protrae da mesi. Tra contratti in bilico, questioni patrimoniali e la delicata gestione dei figli, la situazione si fa sempre più complessa. A complicare ulteriormente il quadro, emergono ora dettagli su un conto milionario che Wanda Nara avrebbe accumulato, alimentando nuove polemiche e accuse tra i due ex coniugi.

Scontro tra Mauro Icardi e Wanda Nara: rabbia per l’incontro con China Suarez e lotta per la custodia delle figlie

Mauro Icardi è tornato in Argentina per vedere le figlie, mentre Wanda Nara è in vacanza a Ibiza. Icardi ha incontrato Francesca e Isabella con China Suarez, scatenando la rabbia di Wanda, che non vuole contatti tra l’attrice e le bambine.

“Un altro ricongiungimento rovinato da questa fottuta st…a. Pagherai per ogni lacrima versata dalle mie figlie. Figlia di pu…na! Dopo due mesi, siamo riusciti a far vedere le figlie al padre, e tu vai a scuola? E fai in modo che la mia figlia più piccola non possa fare merenda con il padre. Sei una persona orribile”, ha dichiarato Wanda sui social.

Il calciatore ha risposto attaccando Wanda, parlando di gelosia e risentimento, chiedendole di rispettare la sua nuova compagna e annunciando di voler ottenere la custodia delle figlie. Ha anche criticato la ex moglie per concentrarsi più sulla sua gelosia e sull’ego che sul benessere delle bambine, sottolineando che a soffrire sono loro, impedite di esprimere i propri sentimenti.

Mauro Icardi mostra il conto milionario di Wanda Nara: le accuse

Il calciatore ha lanciato un’accusa pesante nei confronti di Wanda, sostenendo che lei gli avrebbe sottratto 7 milioni di euro senza il suo consenso. Per supportare la sua denuncia, ha pubblicato nelle sue storie di Instagram uno screenshot del conto bancario di lei, dove la somma è chiaramente visibile.

In seguito, Mauro Icardi ha condiviso nuovamente l’immagine del conto, accompagnandola con parole dure: