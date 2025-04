Wanda Nara e L-Gante si sono lasciati in maniera pacifica, ma ecco che spunta una clamorosa indiscrezione. I due volevano sposarsi. Ma, perché non l’hanno fatto? Ecco le parole del rapper.

Wanda Nara e la fine della relazione con L-Gante

Tra Wanda Nara e L-Gante la storia d’amore è finita e, a quanto pare in maniera pacifica.

Era stata proprio la showgirl argentina ad annunciare su Instagram la separazione, chiarendo che la decisione è stata presa per il bene di entrambi. La trasmissione di gossip argentina Mujeres Argentinas, ha chiamato la Nara, ecco le sue parole sul rapper: “La separazione? Non ne abbiamo più parlato. Voglio salutarlo perché sappia quanto gli voglio bene, alla sua famiglia, ai suoi amici, al suo manager, a tutte le persone che lo circondano. Non chiudo la porta a una riconciliazione, il futuro non si sa.” La causa della loro separazione non sarebbe Mauro Icardi.

Wanda Nara e L-Gante volevano sposarsi? La rivelazione dell’artista

Ospite della trasmissione argentina Mujeres Argentinas, L-Gante ha voluto parlare di Wanda Nara dopo la rottura. Ecco cosa ha detto il rapper: “si è parlato di andare a vivere insieme, il giorno prima di lasciarci eravamo andati a vedere insieme una casa e avevamo discusso il matrimonio.”