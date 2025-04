La morte di Papa Francesco ha scosso profondamente il mondo, lasciando un vuoto che molti sentono in maniera intima. Tra coloro che hanno voluto ricordarlo c’è Wanda Nara, che, dopo la sua scomparsa, ha svelato un ricordo personale che risale a un incontro speciale del 2014.

L’incontro di Wanda Nara con Papa Francesco

La showgirl ha condiviso sui social una foto significativa, in cui appare insieme al Pontefice e a Mauro Icardi, durante l’evento benefico Uniti per la Pace organizzato dalla Fondazione PUPI di Javier Zanetti. Un momento che, oggi, assume un significato ancora più profondo grazie alla riflessione di Wanda.

Quel momento, vissuto lontano dai riflettori, non è solo un ricordo, ma il simbolo di un incontro che ha segnato la loro vita. Oggi, con la morte del Pontefice, acquisisce un significato che va oltre la semplice foto.

La confessione di Wanda Nara su Papa Francesco

Quella foto, a lungo tenuta privata, nascondeva una storia personale intima. Durante l’udienza, Wanda Nara era incinta della sua prima figlia con Mauro Icardi, in una gravidanza ad alto rischio. In quell’occasione, chiese al Papa una benedizione speciale, non solo per la bambina, ma anche per i tre figli avuti con Maxi Lopez. Un gesto rimasto riservato fino alla morte di Papa Francesco.