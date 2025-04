In risposta alla sospensione per 30 giorni dei suoi social, Wanda Nara annuncia l’apertura del suo nuovo profilo su Onlyfans

Wanda Nara non si fa fermare nemmeno dalla disputa legale contro l’ex marito Mauro Icardi per la custodia delle figlie. Un tribunale argentino avrebbe emesso una misura cautelare che obbligherebbe l’imprenditrice a sospendere le sue attività sui social per 30 giorni. Ma lei rivela…

Wanda Nara, costretta a chiudere i profili social, annuncia: “Vi aspetto su Onlyfans”

Wanda Nara è stata stata ritenuta colpevole di aver violato un accordo riguardante l’affido delle sue due figlie, Francesca e Isabella. Per questo il tribunale argentino ha costretto a chiudere i social per un mese. La Corte ha sottolineato come la violazione di questi accordi possa ledere i diritti dei minori, portando così a questa drastica misura. Ma Wanda non si ferma, e fa un annuncio a sorpresa che ha già infiammato il web.

Wanda Nara a sorpresa: “Ci vediamo su Onlyfans. Seguitemi”

Wanda Nara ha replicato al provvedimento cautelare con una storia su Instagram in cui rivela ai suoi followers: “Se non qui, da oggi potremo vederci su OnlyFans. Non cado mai, prendo lo slancio e volo”.

Poi Wanda ha condiviso un video in cui parla apertamente ai suoi follower sulla situazione delicata: “Non so se chiuderanno i miei account o no; il mio avvocato ci sta lavorando. Sarebbe incredibilmente ingiusto perché è una delle mie principali fonti di reddito”.

Primo post su Onlyfans

Intanto, su OnlyFans Wanda Nara scrive il suo primo post: “Ciao… non sono Wanda, sono la BADBITCH qui, punto. Approfitta del fatto che se chiudono il mio IG, sarò più attiva che mai“. La reazione del pubblico è stata immediata e la pagina, insieme ai server, sono andati in crash. Sembra quindi che la decisione del tribunale non abbia scalfito la showgirl argentina, che ha invitato i suoi 17,5 milioni di followers a seguirla su Onlyfans.