La sentenza di separazione non ha placato il clima teso tra Wanda Nara e Mauro Icardi, anzi, il calciatore argentino è finito nella bufera dopo una violenta lite con Wanda Nara.

L’uscita di scena degli avvocati di Icardi

Ad aggravare la situazione c’è l’inattesa uscita di scena degli avvocati argentini di Mauro Icardi che lo rappresentavano nelle cause penali contro l’ex moglie. Il quotidiano La Nacion riferisce che “i tre avvocati che rappresentano il calciatore, Elba Marcovecchio, Lara Piro e Guadalupe Guerrero, hanno deciso di farsi da parte a causa di differenze inconciliabili“. Ad inficiare il rapporto tra Icardi e i suoi legali sarebbe stato proprio l’incidente avvenuto a casa di Wanda nei giorni scorsi, sebbene non ci siano state dichiarazioni ufficiali.

Le dichiarazioni del calciatore

Dopo la sentenza provvisoria del tribunale di Milano, che ha stabilito la separazione tra Wanda e Maurito, il calciatore dichiarato riferendosi anche all’incidente avvenuto al Chateu Libertador: “Combatterò fino alla fine per denunciare tutti coloro che sono complici e stanno danneggiando le mie figlie. Come ho detto il primo giorno… mi scaglierò contro tutti, a testa alta per fare le cose per bene. Che giustizia sia fatta”. Poi il pensiero va alle figlie, Isabela e Francesca: “Mentre continuano a inventare bugie e a manipolarci noi non possiamo ancora goderci i nostri momenti, senza abbracciarci, senza baciarci, senza stare con i loro ‘Papuchi’. Mie piccole principesse, anche se oggi la strada è buia, ricordate che la luce torna sempre. Niente può spegnere la gioia che portiamo nei nostri cuori o l’amore infinito che ci unisce. Presto ci abbracceremo di nuovo, rideremo senza paura e vivremo la felicità che meritiamo. Non smettere mai di credere nella forza del nostro amore; perché quell’amore è più forte di qualsiasi tempesta. Sarò sempre con voi, combatterò sempre per voi. Presto, molto presto, sorrideremo di nuovo insieme. Papi”.

La lite tra Mauro Icardi e Wanda Nara: il calciatore accusato di molestie aggravate

A seguito dell’episodio della lite che ha coinvolto anche le figlie e persino la polizia, la stampa argentina ha riferito che Icardi è stato accusato di molestie aggravate. Il video della lite è divenuto virale sui social e ha portato alle le prime conseguenze per Icardi. Il giornalista Mauro Szeta ha affermato che la Procura di Buenos Aires chiederà il divieto di contatto con le figlie a seguito della lite. La stampa argentina ha reso noto che al momento non c’è nessun mandato d’arreso a carico di Icardi e che Wanda Nara sarà chiamata a testimoniare nei prossimi giorni per fare chiarezza sulla vicenda. Nel frattempo, gli inquirenti stanno inoltre indagando per capire se Icardi, oltre alle molestie verbali e fisiche, abbia anche commesso violazione di proprietà privata.