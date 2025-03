Si è svolta in tribunale a Milano la prima sentenza di divorzio tra Mauro Icardi e Wanda Nara: in aula nuovi scioccanti retroscena.

Mauro Icardi e Wanda Nara: la battaglia legale continua

Come è finito il matrimonio tra Mauro Icardi e Wanda Nara è certamente come non si augura nessuno, tra accuse, ripicche, minacce e la ormai lunghissima battaglia legale che sembra davvero non finire mai e che non fa certamente bene a nessuno. La telenovela dura ormai da tantissimi mesi, recentemente l’ex attaccante dell’Inter aveva accusato la showgirl di non farle vedere le figlie avute insieme, Francesca e Isabella, mentre la Nara, insieme all’ex marito Maxi Lopez, aveva accusato Icardi di maltrattamenti nei confronti di uno dei suoi tre figli maschi. Ecco che finalmente si è svolta la prima udienza di divorzio in tribunale a Milano, tra colpi di scena e assenze. Ecco cosa è successo.

Divorzio Mauro Icardi, Wanda Nara: in aula spunta un nuovo retroscena

Mauro Icardi, accompagnato dall’attuale compagna China Suarez, si è presentato in aula a Milano per la prima udienza di divorzio. Wanda Nara, invece, in aula non si è proprio fatta vedere. Il calciatore ora in forza al Galatasaray ha fatto nuove rivelazioni in aula, circa i tradimenti subiti da parte della showgirl argentina. Se i nomi di Keita Balde e L-Gante erano nomi già noti, Icardi ha aggiunto un altro nome alla lista dei presunti amanti dell’ex. Di chi si tratta? Stiamo parlando di una vecchia conoscenza del calcio italiano, ovvero di Federico Fazio che, militava nella Roma proprio quando Icardi militava nell’Inter. L’indiscrezione arriva direttamente dal giornalista argentino Gustavo Mendez, anche se il nome era già stato fatto lo scorso anno da Pepe Ochoa. Insomma, per Wanda Nara sembra che le cose non si stiano mettendo per niente bene. Alla prossima puntata!