Da quando è stato ufficializzato il loro divorzio, Wanda Nara e Mauro Icardi non hanno perso occasione per attaccarsi. Frecciatine, denunce, battaglie legali – una continua lite a cielo aperto. E mentre le loro schermaglie si susseguono, i veri protagonisti, purtroppo, sono le loro figlie, Francesca di 10 anni e Isabella di 9.

Wanda Nara e Icardi: l’ennesima furiosa lite

L’ultimo capitolo della loro separazione, ancora una volta, non è da meno.

Il tribunale ha emesso una sentenza. Icardi può vedere le sue bambine. Ma con una condizione: niente China Suarez. Lui, però, non ha fatto una piega. Il 15 marzo ha preso le bambine a scuola, ma non erano sole. C’erano anche i cani. E, purtroppo per lui, non voleva tenerli. Così si è diretto a casa di Wanda Nara. Per lasciare gli animali. Ma lì, è successo l’imprevisto. Una furiosa discussione è esplosa tra i due.

Secondo quanto riportato, Icardi avrebbe cercato di imporre a Wanda di tenere i cani. Un confronto che è rapidamente degenerato. Le bambine, urlando e piangendo, cercavano di convincere il padre a portare gli animali con sé. Ma la situazione è diventata sempre più tesa.

Icardi e Wanda Nara: l’arrivo della polizia, cosa è successo davvero?

Quando i giornalisti di LAM sono arrivati sul posto, hanno trovato una scena drammatica: quattro pattuglie di polizia cercavano di mantenere la calma, ma senza successo. Icardi, visibilmente irritato, ha alimentato il caos. E in mezzo a tutto questo, ha preso una delle figlie in braccio, rifugiandosi nell’ascensore.

La disperazione di Wanda è stata immediata. La situazione è precipitata: la polizia ha cercato di impedire a Icardi di portare via le bambine. Ma in quel momento, una delle figlie, spaventata, ha chiesto aiuto. “Mi sento male”, ha detto tra le lacrime. Mentre gli agenti chiedevano a Icardi di lasciare la bambina, lui ha rifiutato. E allora, proprio lì, Wanda ha iniziato a urlare. A piangere. “Aiutatemi per favore”, ha implorato. Un momento di terrore che nessuno dimenticherà.

Per ora, però, nessuna delle due parti ha rilasciato dichiarazioni. Ma quella scena, quel dramma, resta lì. E a pagarne il prezzo, come sempre, sono le bambine.