Nuovo scandalo in Argentina, uno dei figli della Nara e di Lopez sarebbe stato colpito alla testa dall'ex calciatore dell'Inter.

Nuovo scandalo in Argentina, protagonisti sempre loro, Wanda Nara e Mauro Icardi e, questa volta, presente anche Maxi Lopez. L’ex coppia Nara-Lopez avrebbe denunciato l’attaccante del Galatasaray per presunti maltrattamenti a uno dei loro tre figli.

Wanda Nara e Maxi Lopez, perché vogliono denunciare Mauro Icardi

La “guerra” tra Mauro Icardi e Wanda Nara continua. Questa volta è la Nara, insieme all’ex marito Maxi Lopez, che avrebbe denunciato l’ex calciatore dell’Inter. L’indiscrezione è stata riportata dal Corriere dello Sport e arriva direttamente dall’Argentina, nel programma LAM è stato infatti riferito che uno dei tre figli della showgirl e di Lopez sarebbe stato maltrattato da Icardi: “il ragazzino sarebbe stato vittima di aggressioni da parte del calciatore del Galatasaray quando viveva con loro.”

L’episodio scolastico

A destare preoccupazione è stato un episodio scolastico. Il ragazzino infatti, dopo un comportamento anomalo, sarebbe stato sottoposto a vari test psicologici. Il conduttore di LAM, Angel de Brito ha spiegato in tv che il figlio della Nara e di Lopez avrebbe confessato di essere stato colpito più volte alla testa. La giornalista Yanina Latorre ha approfondito l’argomento, dicendo che il ragazzino non aveva mai parlato male di Icardi, anzi aveva detto che per loro dava tutto, ma che a volte ‘lo sfidava’. Tutto ciò ha sconvolto Wanda Nara e Maxi Lopez, che sarebbero quindi pronti a denunciare Icardi.