Mauro Icardi avrebbe denunciato l’ex moglie Wanda Nara perché non gli è possibile passare del tempo in compagnia delle due figlie nate dalla loro unione dopo che si sono separati. Wanda Nara dal canto suo non avrebbe chiuso la questione ma ha dettato dei modi e dei tempi che “Maurito” dovrebbe rispettare al fine di poterle vedere.

Mauro Icardi denuncia Wanda Nara: cosa è successo?

Mauro Icardi avrebbe quindi denunciato penalmente l’ex compagna al fine di farle rispettare l’accordo relativo al passare del tempo in compagnia delle sue figlie. Oltre alla denuncia, se Wanda non rispetta questo accordo sarà costretta a pagare una multa di 80 milioni di Pesos, questo è quanto riporta il sito Leggo.it tramite il quotidiano argentino La Nacion.

La sentenza pubblicata sul giornale, seppur sia solo uno stralcio è significativa perché chiede espressamente a Wanda Nara di rispettare gli ordini del tribunale.

Wanda getta le sue condizioni

Wanda Nara avrebbe portato le figlie in Argentina, stando a quanto riferisce il giornalista Angel de Brito, Mauro Icardi non è mai stato favorevole a questa decisione, il reporter ha allegato anche un video portato dai legali dell’attaccante, in cui Wanda impedirebbe alle figlie di comunicare con il padre.

La showgirl argentina dal canto suo ha posto una condizione chiara per far sì che Icardi possa riabbracciare le sue figlie – vederle senza la presenza dell’attuale compagna China Suarez – una condizione che il calciatore non avrebbe accettato.

Per questo motivo i legali di Mauro Icardi accuserebbero l’ex moglie di rapimento delle due bambine.