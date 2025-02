Serata da dimenticare per l’Inter di Inzaghi, sconfitta a Torino e un risultato che l’ha allontanata dalla vetta. Tra i peggiori in campo, Lautaro Martinez, che ha fallito due occasioni importanti. L’argentino, visibilmente irritato al fischio finale, è stato ripreso dalle telecamere mentre sembrava pronunciare una bestemmia. Il calciatore rischia la squalifica?

Juve-Inter, squalifica per Lautaro Martinez: bestemmia in diretta?

Il capitano dell’Inter, visibilmente arrabbiato, mostra la sua frustrazione per aver sprecato un’opportunità. Tuttavia, Lautaro Martinez esagera nel suo sfogo, perdendo il controllo e pronunciando una serie di bestemmie, ripreso dalle telecamere al fischio finale. Sebbene l’audio non sia disponibile, il labiale del giocatore è chiaro: “Porco ***, *** cane”. Il video è rapidamente diventato virale e Lautaro potrebbe essere punito per aver violato il regolamento.

L’articolo 37 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che “in caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta […] ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata». Agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di gioco, la sanzione della inibizione”.

Cosa rischia Lautaro Martinez

A favore dell’argentino potrebbe giocare l’assenza dell’audio, che non consente di chiarire completamente il commento e i termini usati. Infatti, il video trasmesso dalle telecamere di DAZN sembra essere privo di audio.

In mancanza di audio, l’argentino non verrebbe sanzionato, come accaduto a Cristante in un Roma-Juventus dello scorso anno. A differenza di quanto accaduto con il portiere Turati, che lo scorso anno fu squalificato per una giornata per bestemmia durante Frosinone-Napoli, grazie alla registrazione chiara dei microfoni dietro la porta.