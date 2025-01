Shock nel mondo del calcio: è stato arrestato in Belgio l’ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter, Radja Nainggolan, ora in forza al Lokorem-Temse. L’accusa è di traffico internazionale di droga.

Radja Nainggolan, detto “il ninja” e vecchia conoscenza del calcio italiano, in quanto ha militato nel Cagliari, nella Roma e nell’Inter, è stato arrestato in Belgio con l’accusa di traffico internazionale di droga. Secondo i media belgi, Nainggolan avrebbe importato cocaina dal Sudamerica al porto di Anversa, città di origine del calciatore. Ma ecco le parole del procuratore belga alla stampa locale: “nell’ambito di un caso relativo alla criminalità organizzata della Procura di Bruxelles, affidata a un giudice istruttore, la polizia giudiziaria federale ha effettuato questo lunedì 30 perquisizioni domiciliari, principalmente nella provincia di Anversa, a Bruxelles e nella periferia della capitale belga.” Anche la casa di Nainggolan sarebbe tra quelle perquisite dalla polizia.

Nainggolan è sotto interrogatorio

In questo momento il centrocampista Radja Nainggolan è sotto interrogatorio, per questo lo stesso Procuratore ha riferito che non ci saranno ulteriori commenti sulla vicenda fino a che essi non saranno conclusi. L’ex centrocampista di Roma e Inter era già finito nei guai in passato, era il 2021 quando fu fermato dalla polizia di Anversa per guida in stato di ebbrezza e alta velocità. Alcuni mesi dopo fu invece arrestato perché guidava con una patente non valida.