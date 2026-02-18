Wanda Nara ha partecipato al concerto di Bad Bunny al Monumental Stadium di Buenos Aires. La showgirl argentina si è lasciata andare a balli sfrenati accanto al rapper portoricano, tanto che è esploso subito il gossip.

Wanda Nara senza freni al concerto di Bad Bunny: esplode il gossip

Bad Bunny è uno degli artisti del momento.

Il rapper portoricano ha tenuto un concerto al Monumental Stadium di Buenos Aires, in Argentina, al quale ha partecipato anche Wanda Nara. Sul palco accanto al rapper ci sono sempre ballerine e ospiti e, questa volta, la showgirl argentina che si è lasciata andare a balli sfrenati, specie sulle note di “Titì me preguntò“. L’intesa tra i due è apparsa evidente tanto che i video sono diventati virali e il gossip è subito esploso. C’è un flirt in corso tra la Nara e Bud Bunny?

Wanda Nara scatenata al concerto di Bad Bunny: flirt in corso?

Wanda Nara scatenata al concerto di Bad Bunny. Nonostante i rumors esplosi subito dopo il concerto, tra la showgirl argentina e il rapper portoricano non c’è alcun flirt in corso anzi, Bad Bunny è stato avvistato in compagnia di Gabriela Berlingeri, colei che per anni è stata al suo fianco prima della parentesi con Kendall Jenner.