Ha aperto il fuoco colpendo molte persone prima di allontanarsi a bordo di una vettura. É una vera e propria strage quella avvenuta nelle scorse ore negli Stati Uniti, nello stato della Louisiana, una scena del crimine “diversa da qualsiasi cosa vista prima” come confermato dal capo della polizia di Shreveport, dove si sono svolti i fatti.

Ed il bilancio parla chiaro: sono stati uccisi in una sparatoria otto bambini di età compresa tra uno e quattordici anni.

Otto bimbi uccisi in una sparatoria in Louisana: gli aggiornamenti

Lo scenario che i media locali descrivono è drammatico e straziante. Conseguenza di una sparatoria avvenuta nella mattinata di domenica intorno alle 6 ora locale in un comune della Louisiana ubicato a poca distanza dal confine con il Texas.

Ci troviamo a Shreveport, il cui portavoce della polizia Chris Bordelon, ha spiegato che otto bambini sarebbero stati colpiti a morte e che alcuni di essi sarebbero imparentati con l’aggressore. Inoltre sono state ferite alla testa anche due donne mentre un ragazzo è riuscito a salvarsi saltando dal tetto.

L’autore della sparatoria invece si sarebbe dato alla fuga con una vettura: le forze dell’ordine avrebbero iniziato un inseguimento culminato, a Bossier City, con l’uccisione dell’uomo che sarebbe l’unica persona ad aver sparato.

Nessun altro dettaglio sull’uomo è stato al momento reso noto ma il capo della polizia Wayne Smith ha sottolineato, nel corso di una conferenza stampa tenutasi di fronte all’abitazione teatro della sparatoria: “La scena del crimine è vastissima, diversa da qualsiasi cosa vista prima”.

Sparatoria in Louisiana, otto bimbi uccisi: le parole di sindaco e capo della polizia

Visibilmente scosso ha aggiunto: “Non so proprio cosa dire, il mio cuore è sopraffatto. Non riesco nemmeno a immaginare come possa accadere un evento simile”. “Questa è una situazione tragica, forse la peggiore tragedia che abbiamo mai vissuto” ha aggiunto Tom Arceneaux, sindaco della città. “È una mattinata terribile”. I rilievi proseguono e le autorità hanno chiesto anche aiuto ai cittadini qualora siano in possesso di informazioni utili, video o foto.