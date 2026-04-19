Gravissimo errore giudiziario nel Regno Unito, dove un uomo ha trascorso in carcere da innocente 17 anni: il caso di Andrew Malkinson.

Innocente in carcere per 17 anni: l’errore giudiziario

Andrew Malkinson, oggi 60enne, ha trascorso 17 anni in carcere nel Regno Unito da innocente. L’uomo era stato condannato per stupro ma, in realtà, non era lui il colpevole.

Nel 2023 infatti Malkinson è stato rilasciato. Queste erano state le parole del viceministro della Giustizia Alex Chalk: “è stato un grave errore giudiziario. Servono risposte brevi e oneste su come e perché ci sia voluto così tanto tempo per scoprirlo.” Ora, a distanza da 23 anni dallo stupro, è stato individuato quello che sarebbe il vero colpevole.

In carcere da innocente per 17 anni: individuato il colpevole

Grazie alla prova del DNA, il Tribunale di Manchester ha riconosciuto colpevole di stupro un uomo britannico, Paul Quinn, oggi 53enne. Al posto suo, in carcere, per 17 anni ci è stato Andrew Malkinson. Quinn aveva già precedenti penali per reati sessuali e violenza contro le donne ed era già stato ammonito quando aveva appena 12 anni mentre a 16 anni era stato condannato con due capi d’accusa.

Malkinson intanto da anni sta portando avanti una battaglia legale per essere risarcito. Ora cinque ex agenti della polizia della Greater Manchester sono indagati perché sospettati di grave e cattiva condotta, in quanto avrebbero ignorato prove a favore di Malkinson.