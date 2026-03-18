Il suicidio dei detenuti rappresenta una delle criticità più drammatiche del sistema penitenziario italiano, evidenziando i limiti strutturali delle carceri e le difficoltà nel garantire sicurezza, salute mentale e percorsi di reinserimento. La morte di Bernardo Pace, boss coinvolto nel maxi-processo Hydra contro le alleanze tra mafia siciliana, ’ndrangheta e camorra, riporta al centro l’urgenza di affrontare queste problematiche con misure concrete e interventi mirati.

Carceri italiane e il dibattito sui suicidi

La scomparsa di Pace riporta al centro il tema delle condizioni nelle carceri italiane. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ieri davanti alla Polizia Penitenziaria, ha definito i suicidi tra i detenuti «una sconfitta dello Stato». Il capo dello Stato ha richiamato problemi strutturali ormai cronici: sovraffollamento, edifici inadeguati, carenza di personale e mancanza di figure essenziali come medici, psicologi ed educatori, rendendo spesso “insostenibili” le condizioni sia dei detenuti che degli agenti.

Ogni suicidio dietro le sbarre, ha ricordato Mattarella, «non può essere considerato un fatto isolato o inevitabile», ma segnala l’incapacità del sistema di garantire pienamente il recupero e il reinserimento previsto dalla Costituzione. Anche nel caso di Pace, legato a contesti criminali complessi, il gesto evidenzia quanto il tema sia urgente e radicato, rappresentando una ferita aperta per l’intero sistema penitenziario italiano. La prima udienza del processo Hydra per i 45 imputati rimasti con rito ordinario è fissata per il 19 marzo, e tra i documenti che verranno depositati ci saranno anche i verbali dei nuovi collaboratori come Pace, che nelle settimane precedenti aveva già fornito informazioni cruciali ai pm antimafia.

Suicida in carcere il boss Bernardo Pace: stava svelando i segreti di “Hydra“

Ieri, martedì 17 marzo, all’interno del carcere Lorusso e Cutugno di Torino, Bernardo Pace, 62 anni, si è tolto la vita. Condannato lo scorso 12 gennaio a 14 anni e 4 mesi di reclusione nel processo Hydra, Pace era ritenuto uno dei protagonisti di una rete criminale che avrebbe unito Cosa nostra, ’ndrangheta e camorra per attività illecite in Lombardia, nota come il “sistema mafioso lombardo”. La pena era stata inflitta nell’ambito del rito abbreviato, scelto da Pace insieme ad altri 61 imputati. Secondo quanto riportato da La Stampa, nelle settimane precedenti il suicidio l’uomo aveva iniziato a collaborare con la Direzione distrettuale antimafia di Milano, diventando così uno dei nuovi pentiti coinvolti nell’inchiesta.

Il corpo di Pace è stato rinvenuto intorno alle 18.30 nel blocco E, destinato a iniziative comunitarie, spazi universitari e attività sportive. I tentativi di soccorso si sono rivelati inutili. Originario del Trapanese, Pace era legato al mandamento di Castelvetrano e, secondo l’accusa, operava in stretto coordinamento con Michele e Domenico Pace, sotto l’influenza di Paolo Aurelio Errante Parrino, considerato vicino alla famiglia del boss Matteo Messina Denaro.