Sostenibilità: premiate da Gruppo Iren le 10 migliori tesi universitarie sui temi Esg

Il Premio Esg Challenge Iren si conferma un’iniziativa di riferimento in Italia per promuovere la cultura della sostenibilità tra le nuove generazioni. Giunto alla quarta edizione, l’evento ha premiato le migliori tesi universitarie dedicate ai temi Esg (ambientali, sociali e di governance), va...

Il Premio Esg Challenge Iren si conferma un’iniziativa di riferimento in Italia per promuovere la cultura della sostenibilità tra le nuove generazioni. Giunto alla quarta edizione, l’evento ha premiato le migliori tesi universitarie dedicate ai temi Esg (ambientali, sociali e di governance), valorizzando il contributo di giovani talenti provenienti da tutto il Paese.

Nella suggestiva cornice del Collegio Alberoni di Piacenza, il Gruppo Iren ha ribadito il proprio impegno nel sostenere ricerca e innovazione responsabile. Durante l’evento è emersa con forza l’importanza strategica della sostenibilità per il futuro dell’azienda e dei territori. Un valore condiviso anche dalle istituzioni locali, che riconoscono nell’iniziativa un’opportunità concreta di crescita per i giovani e per la comunità.

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