L’Oréal Italia: Sobiecka, ‘contest di upcycling riflette principi programma L’Oréal For the Future’

“Per noi questo è un progetto importante perché è il primo progetto di upcycling e, inoltre, esprime perfettamente i principi del programma L’Oréal For the Future, che mira a creare un’economia di circolarità attraverso differenti iniziative”. Così Ninell Sobiecka, Amministratore Deleg...

“Per noi questo è un progetto importante perché è il primo progetto di upcycling e, inoltre, esprime perfettamente i principi del programma L’Oréal For the Future, che mira a creare un’economia di circolarità attraverso differenti iniziative”. Così Ninell Sobiecka, Amministratore Delegato L’Oréal Italia, durante la presentazione di “The Beauty Circle”, l’opera di upcycling e recycling di Riccardo Lucii vincitore del contest creativo realizzato da L’Oréal Italia in collaborazione con l’Istituto Marangoni.

https://www.youtube.com/watch?v=9KRRuzQx8f0