Sostenibilità: Dal Fabbro (Iren), ‘tematiche Esg fanno parte del genoma aziendale’

“La sostenibilità fa parte del nostro genoma: Esg, quindi ambiente, impatti sociali sul territorio, governance trasparente, efficace ed efficiente, fa parte del nostro modo di gestire e lavorare sui, nei e con i territori. Ci crediamo molto. Quattro anni fa, infatti, abbiamo iniziato questa inizi...

“La sostenibilità fa parte del nostro genoma: Esg, quindi ambiente, impatti sociali sul territorio, governance trasparente, efficace ed efficiente, fa parte del nostro modo di gestire e lavorare sui, nei e con i territori. Ci crediamo molto. Quattro anni fa, infatti, abbiamo iniziato questa iniziativa di Esg Challenge proprio perché fa parte della nostra storia, del nostro passato, ma anche del nostro presente e, spero, del futuro”.

Sono le parole di Luca Dal Fabbro, Presidente del Gruppo Iren, in occasione della quarta edizione del Premio Esg Challenge Iren, un’iniziativa del Gruppo Iren, organizzata a Piacenza, nata per valorizzare e premiare le 10 migliori tesi universitarie (triennali, magistrali o di dottorato) focalizzate sui temi Esg (Environmental, Social, Governance).

https://www.youtube.com/watch?v=mcW4IIn1TLI