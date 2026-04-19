Missione Ue per Hormuz, come funziona? Lo scudo di GB e Francia e i cacciamin...

Missione Ue per Hormuz, come funziona? Lo scudo di GB e Francia e i cacciamin...

Prende forma la nuova missione europea nello Stretto di Hormuz, tra diplomazia e strategie militari. I dettagli.

Missione Ue per Hormuz, come funziona?

La guerra in Medio Oriente e la conseguente chiusura dello Stretto di Hormuz sta creando una vera e proprio crisi energetica. C’è bisogno che lo Stretto riapra il prima possibile. Regno Unito e Francia hanno annunciato di essere a guidare una missione navale di pace al fine di garantire il transito commerciale nello Stretto “non appena le condizioni lo renderanno possibile.” Ad annunciarlo il primo ministro del Regno Unito, Keir Starmer, citato dai media britannici a margine della conferenza di Parigi del 17 aprile scorso.

Missione Ue per Hormuz, come funziona? Lo scudo di GB e Francia e i cacciamine italiani

A Londra la prossima settimana si terrà un vertice per capire se la missione Ue per Hormuz potrà partire. Dal punto di vista operativo, Francia e Regno Unito metteranno in campo fregate e cacciatorpediniere per garantire la difesa da droni e missili.

E l’Italia? Oltre a una fregata Fremm e una nave logistica, Roma è pronta schierare tre cacciamine. Lo sminamento è infatti uno degli elementi più delicati della missione in quanto determina la sicurezza delle rotte commerciali.