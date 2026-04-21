Uno spettacolo al circo a Rostov sul Don, in Russia, è stato interrotto da un imprevisto legato alla fuga di una tigre dall’arena. Il guasto a una rete di sicurezza ha provocato momenti di forte tensione tra il pubblico, trasformando un’esibizione ordinaria in una situazione di emergenza.

Cedimento della rete e momenti di panico durante lo spettacolo: tigre in fuga dal circo

Durante uno spettacolo circense a Rostov sul Don, in Russia, una situazione potenzialmente drammatica si è verificata quando una tigre è riuscita a oltrepassare il sistema di sicurezza e a dirigersi verso il pubblico. L’episodio è avvenuto nel corso dell’esibizione che vedeva coinvolti due domatori e tre tigri. Le immagini diffuse dai media russi mostrano gli animali inizialmente seduti su sgabelli al centro dell’arena, finché la rete di protezione – sospesa a un cerchio sopra la pista – è improvvisamente crollata e rimasta a terra per alcuni istanti.

A quel punto la situazione è degenerata: i felini hanno mostrato segni di agitazione e si sono anche scontrati tra loro. Una delle tigri ha approfittato del caos, ha superato la struttura e si è lanciata prima verso le tribune, scatenando urla e fuga tra gli spettatori, alcuni dei quali sono scappati, mentre altri sono rimasti immobilizzati dalla paura.

In pochi secondi l’atmosfera è diventata caotica e il circo ha invitato il pubblico a mantenere la calma per evitare ulteriori reazioni imprevedibili da parte dell’animale.

Panico al circo: si rompe la rete, tigre in fuga tra il pubblico. Il video è virale

Nonostante il panico iniziale, la tigre non avrebbe aggredito nessuno: dopo aver raggiunto l’area del pubblico si sarebbe diretta verso l’uscita del tendone, finendo poi in strada. Il personale del circo sarebbe riuscito a evacuare la struttura senza conseguenze e a intervenire per recuperare l’animale, che è stato successivamente bloccato e riportato all’interno. Come riportato da Rai News, sull’accaduto è intervenuto il direttore del circo, Nikolai Dovgaluk, che ha definito la caduta della rete una “coincidenza” e ha sottolineato come le tigri fossero animali addestrati, descritti come “domestici” e gestiti con un collare durante le operazioni di controllo. Ha inoltre sostenuto che non si sia verificata una reale situazione di pericolo prolungato e ha attribuito l’episodio a un errore umano. Le autorità russe hanno comunque avviato un’indagine per chiarire eventuali responsabilità legate al mancato rispetto delle norme di sicurezza.