Un grave incidente si è verificato alla periferia di Terlizzi, nel Barese, dove un ragazzo di 18 anni è rimasto seriamente ferito dopo lo scontro tra la sua moto e un cavallo comparso improvvisamente sulla carreggiata mentre si stava recando a scuola. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, rendendo necessario il ricovero d’urgenza in ospedale.

Incidente in moto sulla strada per Molfetta: lo scontro con un cavallo

Un ragazzo di 18 anni è rimasto gravemente ferito nelle scorse ore alla periferia di Terlizzi, in provincia di Bari, mentre si stava recando a scuola in moto. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il giovane avrebbe improvvisamente incontrato sulla sua traiettoria un cavallo, ma resta ancora da chiarire se l’animale fosse vagante sulla carreggiata.

L’impatto è stato inevitabile e particolarmente violento, avvenuto lungo una strada di collegamento frequentata soprattutto nelle ore mattutine.

Dopo la collisione iniziale, la situazione sarebbe rapidamente degenerata: l’animale, spaventato, si sarebbe agitato colpendo ulteriormente il ragazzo e contribuendo ad aggravare le sue condizioni. Il giovane avrebbe riportato diverse lesioni traumatiche, tra cui fratture alle costole e un serio trauma al fegato.

Incidente in moto con un cavallo imbizzarrito: 18enne ricoverato in rianimazione, indagini della Procura

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, hanno disposto il trasferimento urgente al Policlinico di Bari in codice rosso. Il 18enne è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove resta costantemente monitorato dai medici. Secondo quanto trapela dal Corriere della Sera, nelle prossime ore dovrebbe essere trasferito in Chirurgia epatobiliare per un intervento chirurgico necessario a trattare le lesioni interne riportate nell’impatto.

Parallelamente, i carabinieri stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Trani.